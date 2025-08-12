岡山県庁 岡山県が職員の採用選考で、「公務員経験者採用」を実施することになりました。経験者を対象にした選考は岡山県で初めてです。 対象は、国、都道府県などで3年以上の職務経験がある人です。 行政（事務）・環境・衛星・農業など15の職種で募集し、試験は1次試験の書類審査と2次試験の面接です。 申し込みの受付は12日から12月5日までで、おおむね1カ月ごとに期限を設け、申し込みがあった人にその都度選考す