社会に隠される形で行われてきたAID不妊治療の一つとして、カップル以外の第三者の精子を使う方法があります。AID（Artificial Insemination by Donor）＝非配偶者間人工授精ともいいます。【写真で見る】「私は何者かを知りたい 匿名の精子提供を生きる」出版記念イベントAIDは日本では、70年以上前に始まり、生まれた子供は1万人とも2万人とも言われます。はっきりしないのは、ほとんどの場合、生まれた子供や周りにそのことを知