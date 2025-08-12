きょうの日経平均株価は一時1100円以上値上がりし、およそ1年ぶりに最高値を更新しました。記者「きょうの東京市場では幅広い銘柄が値上がりしています。日経平均株価は去年7月につけた史上最高値を大きく上回って推移しています」連休明けの日経平均株価は一時1100円以上上昇し、4万3000円に迫る場面もありました。結局、先週末より897円高い4万2718円で取引を終え、1年1か月ぶりに史上最高値を更新しました。アメリカの関税政策