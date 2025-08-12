農林水産省は１２日、全国のスーパーで７月２８日〜８月３日に販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より８３円安い３５４２円だったと発表した。値下がりは２週ぶり。政府備蓄米を含む「ブレンド米」が価格を押し下げ、昨年１２月下旬以来、７か月ぶりの安値水準となった。価格は全国約１０００店のスーパーの購入データを基にしたもの。平均価格は６月９〜１５日に３９２０円をつけて以降、８週連続で３０００