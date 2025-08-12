自民党山形県連は11日、参議院選挙を総括する会議を開きました。県選挙区での候補者落選を受け、遠藤利明県連会長が辞任し、新たな県連会長に鈴木憲和衆議院議員が就任することが了承されました。7月の参院選では、県選挙区で自民党・新人の大内理加さんが現職の芳賀道也さんに敗れ、自民党は参院選県選挙区で4連敗を喫しました。自民党県連の支部長らを集めた会議では、参院選敗北の責任を取り、遠藤利明県連会長と森谷仙一郎幹事