´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä?¥ª¥Õ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê?2¥·¥ç¥Ã¥È!¹âÃÎ¤Î¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤ÇÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë2¿Í¤¬?ºÆ²ñ?¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£10ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅÚº´¤Î²Æ¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê2025¡×(NHK)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë²Ï¹çÍ¥¼Â(24)¤ÈºÙÅÄ²Â±ûÂÀ(23)¡£½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢²Ï¹ç¤ÏÌø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄ)¤ÎËåŽ¥Ä«ÅÄÍö»Ò¤ò±é