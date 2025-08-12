日経平均株価は1年1か月ぶりに史上最高値を更新しました。「本日、日経平均、朝からだいぶ買いが入っておりまして」12日の東京株式市場で、日経平均株価は朝から、一時194銘柄が値を上げるなどほぼ全面高となり取引開始から15分後には、取り引き時間中の史上最高値を更新しました。午後も勢いは止まらず、一時は4万3000円目前まで値を上げました。終値は、4万2718円で、終値ベースでも史上最高値をつけました。投資家は──「上が