１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１８．３７ポイント（０．５０％）高の３６６５．９２ポイントと続伸した。約３年８カ月ぶりの高値水準を切り上げている。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済成長の減速懸念がひとまず薄らいでいる。大手ブローカーや国際機関は、中国が追加の景気対策で中国経済を支える可能性が高いとして、２０２５年の成長予想を相次ぎ上方修正した。中国当局は製造業の内巻