定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから暑くなりはじめてジメジメした日も多いこの季節は、さっぱりとしたおすしが食べたくなります。鮭はグリルで焼くのではなく、お湯で静かに煮てしっとり仕上げるのが好み。また、きゅうりは塩もみして青みやパリパリ食感を立たせます。レモンのすしめし