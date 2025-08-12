ものまね芸人のキンタロー。が12日、自身のXを更新。ものまねレパートリーのひとりである、アンジェリーナ・ジョリーの出演番組を“番宣”した。【写真あり】これが本物！アンジェリーナ・ジョリーの「トゥームレイダー!!」『午後のロードショー』公式Xで「13日（水）#テレビ東京#午後のロードショーは＼＼夏のスペシャルウイーク！第2弾！／／『#トゥームレイダー』（01年/米）アンジェリーナ・ジョリーダニエル・クレ