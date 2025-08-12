ミュージシャンで作家の辻仁成氏（65）が12日までに自身のXを更新。そのメッセージが大きな反響を呼んでいる。「辛いこともありましたでもなんとか乗り越えてきました時が経って少しずつ傷も癒えました人間は倒れても立ち上がります必ず前を向いて歩き出します一歩、踏み出してみましょう必ず、人間は前に踏み出すようにできていますみんな、生まれつき前向きなんですよ明日があるから大丈夫です大丈夫」と投