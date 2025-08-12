強い雨が降る中、秋篠宮妃紀子さまと、次女・佳子さまのお二人が、8月11日、広島市の平和記念公園を訪問されました。紀子さまと佳子さまお二人で広島訪問佳子さまは成年後初めての広島ご訪問。紀子さまと並んで、約35万人の犠牲者の名簿が納められた「原爆慰霊碑」に供花されました。戦後80年の節目に、お二人そろってのご訪問。取材した、フジテレビ皇室担当・橋本寿史解説委員は、この供花について…。フジテレビ皇室担当 橋本