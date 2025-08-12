「巨人−中日」（１２日、東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が先発する１３日・中日戦（東京ドーム）に向けて最終調整を行った。中５日での登板は移籍後初となるが「一緒です。しっかりやるだけです」と覚悟を示した。「しっかりとチームの勝ちにつながる投球をやりにいくだけです。自分のやることに集中するだけです」と言葉に力を込め、必勝を誓っていた。右腕は前回７日・ヤクルト戦（東京ドーム）で約３カ月ぶりの