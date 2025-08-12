佐賀空港の滑走路に着陸する17機目の輸送機V22オスプレイ＝12日午後陸上自衛隊は12日、千葉県の木更津駐屯地に暫定配備していた輸送機V22オスプレイ全17機について、佐賀駐屯地（佐賀市）への移駐を完了した。V22の佐賀配備は自衛隊の「南西シフト」の一環で、今後、南西方面での活動を本格化させる。午後3時20分ごろ、17機目のV22が、駐屯地に隣接する佐賀空港の滑走路に着陸した。空港の展望デッキではスマートフォンで撮