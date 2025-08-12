8月15日に行われる米ロ首脳会談を前に、アメリカのトランプ大統領は「ウクライナのために領土の一部を取り戻そうとしている」と述べました。トランプ大統領：プーチン氏との会談は良い結果になると思うが、悪い結果になるかもしれない。トランプ大統領は11日、会見で、15日に行われるロシアのプーチン大統領との首脳会談について「手探りだ」と述べるとともに、「会談の最初の2分間で、取引が可能かどうかを判断できる」と語りまし