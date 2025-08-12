天皇陛下、皇后さま、愛子さま宮内庁は12日、天皇、皇后両陛下が国民文化祭の開会式出席などのため、9月12日から2泊3日の日程で長崎県を訪問されると発表した。これに併せて戦後80年の戦没者慰霊として、長崎市の平和公園を訪れ、原爆落下中心地碑に供花する。慰霊には長女愛子さまが同行する。両陛下の長崎訪問は即位後初。愛子さまは初訪問となる。両陛下は戦後80年に際し、4月に硫黄島（東京）、6月に沖縄と広島を巡り、