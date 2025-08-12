「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）東大阪大柏原は３点を追う九回、先頭の藤原颯大内野手（３年）が中前打を放ち意地を見せた。しかし、一塁に到達すると塁上で足がつり、代走が送られた。試合後、藤原は取材対応に不在で大会本部を通じて「九回に入る前から両足がつった感じでした。打った瞬間『あ、無理やな』と思いました。今は大丈夫です」とコメントした。この日は４