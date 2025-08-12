アナハイムがお祭り騒ぎだ。エンゼルスは１１日（日本時間１２日）、本拠地でのドジャース戦に７―４で快勝。２０２３年まで所属した大谷翔平投手（３１）に４２号ソロを浴びたが、ドジャーズ先発の山本由伸投手（２６）を５回途中でＫＯ。５月にドジャー・スタジアムで行われた３連戦でスイープしており、これで今季のドジャース戦４戦４勝とした。両チームの本拠地をつなぐ高速道路５号線に由来し「フリーウェイ・シリーズ」