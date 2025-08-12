天皇皇后両陛下は、モンゴルへの公式訪問を終えた報告をするため、12日夕方、上皇ご夫妻のお住まいを訪問されました。12日午後4時半ごろ、両陛下は赤坂御用地を訪れ、集まった人たちに笑顔で手を振られました。両陛下は大統領から招待を受け7月6日から13日まで、モンゴルを国賓として訪問し、歓迎行事や最大の祭典「ナーダム」の開会式に出席されました。当初、帰国直後に報告が予定されていましたが、上皇さまの心臓治療に伴う入