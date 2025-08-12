プロボクシングで今月に２選手が死亡するなど事故が相次いでいることを受けて、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）が１２日、都内で会合を開き、計量時の尿比重検査などの再発防止策を取り入れる方針を固めた。直接的な原因が解明されていない中での態勢作りに、ＪＢＣの安河内剛本部事務局長は「非常に苦しい状況。競技の存続の瀬戸際」と危機感を口にした。両者は会合後に報道陣の取