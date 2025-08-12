左肘じん帯損傷で離脱中の巨人・岡本和真内野手（29）が12日、イースタン・リーグ楽天戦（ジャイアンツタウン）に「4番・三塁」で出場。3日の2軍戦で実戦復帰後、初めて守備に就き、3度の守備機会を無難にこなした。4回の守備では鋭い打球に体を張って前に落とし、素早い処理でアウトにする好プレーを見せ「久々ですし、飛んできてくれて良かった。思ったより速くてびっくりしましたけど」と笑顔。6回まで出場し、3打数1安打と