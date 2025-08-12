◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子SPが行われ、SP3位で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が129・18点をマークし、合計192・84点で優勝した。2位は合計192・44点の千葉百音（木下グループ）。3位は合計188・77点の三原舞依（シスメックス）となった。◇中井亜美（なかい・あみ）2008年（平20）4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。浅田真央さんに憧れて5