ホリイフードサービス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年11月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4400万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の100万円に対する進捗率が4400.0％とすでに上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.7％→3.9％に急改善した。 ※25年11月期(8ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ