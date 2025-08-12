ＮＹ金時間外取引３４００ドル台割れ、米中関税一時停止期限を９０日間延長で 東京時間16:04現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3394.50（-10.20-0.30%）