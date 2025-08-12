【モデルプレス＝2025/08/12】モデルの由布菜月が8月11日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表・上田綺世選手と訪れた箱根旅行での写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】上田綺世選手の美人妻、箱根旅行で美貌輝く◆由布菜月、夫・上田綺世選手との箱根旅行の思い出公開由布は「6月に夫と行った箱根 弾丸で行ったけど食べ歩きしたり宿でまったりできた！」と短期間ながら充実した旅行だったことを報告。「念願の