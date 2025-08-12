夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）6日目にあたる8月11日に、全国最多となる夏の甲子園出場41回を誇る北海（南北海道）が登場。ショートの3年生・吉井天星選手は、2025年3月に60歳で亡くなった母親に自身の成長を見せ、「ここぞ！」という場面で何度も奇跡を起こした！ 【TVer】すい臓がんのため60歳でこの世を去った、北海・吉井天星選手の最愛の母……。彼女が息子に綴った手紙最後の言葉とは 吉井