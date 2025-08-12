東京汽船 [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:15)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1億1400万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の1億9900万円に対する進捗率は57.3％となった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.8％→-0.3％に大幅改善した。 株探ニュース