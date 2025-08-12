オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が12日、都内でABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADYシーズン2」取材会に出席した。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディー”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。シーズン1は視聴者として楽しんでいたといい、出演が決まり「アンミカさんと若槻さんのプレッシャーに耐えうる体をどう身につけようかと