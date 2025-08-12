フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる男児の誕生を報告した。【写真】かわいすぎる…ぎゅっと握る小さな指を公開した堀池亮介アナ堀池アナは、小さな子どもの手の写真を添えて「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました。出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました」と報告。