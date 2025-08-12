ジェイエスエス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比51.1％減の2300万円に大きく落ち込み、通期計画の5億4600万円に対する進捗率は4.2％にとどまり、5年平均の18.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.2％→1.4％に悪化した。 株探ニュース