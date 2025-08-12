9月に開幕する世界バレーに向けて再始動した男子日本代表。鹿児島・薩摩川内で合宿をスタートさせ、12日に地元の歓迎セレモニーに出席。その後、ウエイトとボールを使った練習を行った。【写真で見る】バレー男子日本代表、鹿児島・薩摩川内の様子歓迎セレモニーでは地元の名産品などがたくさん贈られ、選手たちは笑顔に。さらにメジャーリーガーの大谷翔平（30）がエンゼルス時代にホームランを打つ際に被っていた薩摩川内で製作