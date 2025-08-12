520人が犠牲となった日航機墜落事故からきょうで40年です。墜落現場の「御巣鷹の尾根」では、朝から遺族らが慰霊登山を行いました。このあと慰霊式典が行われる会場から中継です。私は今、「御巣鷹の尾根」の麓にある群馬県上野村に来ています。こちらでは午後6時から慰霊式典が行われる予定です。1985年8月12日、乗客乗員524人を乗せた羽田空港発大阪行きの日本航空123便が操縦不能になり、午後6時56分、「御巣鷹の尾根」に墜落。