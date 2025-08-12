巨人の田中将大投手が１３日の中日戦（東京ドーム）で今季２勝目、日米通算１９９勝目を目指して先発する。１２日は東京ドームでキャッチボールや短距離ダッシュなどで調整した右腕は「しっかりやるだけです」と冷静に語った。３か月ぶりの１軍登板となった前回、７日のヤクルト戦（東京Ｄ）で５回２／３を３安打２失点（自責１）。ここから中５日での先発となるが「結局は自分のボールをしっかり操れるか。そこをしっかりとで