石川県七尾市内では12日朝、道路が広い範囲にわたって崩落しました。警察は大雨の影響とみて詳しい状況を調べています。12日午前5時ごろ、石川県七尾市中島町の国道249号で、2車線の道路がおよそ30メートルにわたって崩落、道路を通行していた大型車や乗用車など3台が20メートルから30メートル下の斜面に転落しました。車に乗っていた70代の男性が大けが、30代男性と60代男性が軽いけがをしましたがいずれも意識はあるということで