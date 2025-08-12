札幌市内でも導入が始まった電動キックボードの「ＬＵＵＰ」ですが、交通ルールを無視した運転が問題となっています。街中で取材を進めると、危険な運転が相次いで見られました。街中を颯爽と駆け抜けていく電動キックボード。７月から札幌市内で導入が始まった、電動キックボードのシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」です。利用者が増え続けていますがー（山本記者）「あ、信号赤でしたね。車