Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 【画像】佐久間大介“ラヴィットポーズ”の自撮りショット／【画像＆動画】ソロ曲『守りたい、その笑顔』のMVが再生回数1400万回を突破した佐久間大介 8月12日の『ラヴィット！』は「恋が始まる一言選手権2025夏」「女性だけの逆ババクイーン決定戦