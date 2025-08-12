ＴａｌｅｎｔＸ [東証Ｇ] が8月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は6600万円となり、通期計画の3億0600万円に対する進捗率は21.6％となった。 株探ニュース