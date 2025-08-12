◇MLB エンゼルス7ー4ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャース対エンゼルス戦の試合前には、ドジャースの大谷翔平選手と花巻東高の先輩でエンゼルスの菊池雄星投手が笑顔で談笑する一幕がありました。大谷選手は、古巣エンゼルスとの一戦。試合前のグラウンドで高校の先輩・菊池投手を見つけると、脱帽して小走りで駆け寄ります。握手を交わした2人はグラブ片手に肩を組み、記念撮影。カメラマンがカメラのレン