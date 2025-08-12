サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、熱中症対策にもおすすめな、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200−BAGBPFAN1」を取扱で発売した。同品は、底面に搭載された大型ファンが外気を取り込み、背面ホールから風を放出。炎天下でも背中がムレず、快適に過ごせる。汗をかきやすい通勤やレジャー時に、まるで扇風機を背負っているような涼しさを体感できる。キャンプ、登山、釣りなどのアウトドア