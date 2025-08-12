今日12日は、九州〜東海の7地点で最高気温35℃以上となり、全国で3日ぶりに猛暑日となりました。明日13日以降、お盆にかけては、九州〜関東で猛暑日続出。お盆明けから8月下旬にかけても危険な暑さが続くため、気象庁は今日12日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。復旧作業など、熱中症に警戒が必要です。全国で3日ぶりの猛暑日今日12日は、九州〜東海の7地点で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。全国で猛暑日が