「広島−阪神」（１２日、マツダスタジアム）球団のリーグ３連覇時に独特の日本語通訳で脚光を浴びた広島のヘンディ・クレート通訳が１軍に合流した。試合前練習中のグラウンドに姿を見せると、同じドミニカ共和国出身のファビアンやモンテロと交流。ベンチ内でファビアンと話し込む様子もあった。クレート通訳は広島が２０１６年から１８年までリーグ３連覇を果たした際に独特の日本語通訳で一躍脚光を浴びた。当時はバテ