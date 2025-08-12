サンワサプライは8月12日、10種類のプラグで幅広い機種に接続できるノートPC用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売した。直販サイト「サンワダイレクト」での価格は16,800円。700-BTL05820,000mAh（72Wh）容量のPC用モバイルバッテリー。12V／19V出力に対応し、10種類の変換プラグが付属することで多彩なメーカーのPCに適合できる点が特徴だ。プラグは出っ張りが少ないL字型で、ケーブルを取り回しやすい設計となっている。搭載