博多湾で見つかった右足と上半身の遺体は、DNA鑑定などの結果、福岡市に住む73歳の男性と分かりました。警察は、男性が亡くなった経緯を、事件と事故の両面で調べています。 福岡市東区西戸崎の砂浜で6日、太ももの付け根から切れた状態の右足が見つかり、およそ9時間後に5キロほど離れた東区みなと香椎で、左腕がない上半身の遺体が発見されました。警察によりますと、司法解剖の結果、右足と上半身は同じ成人男性のもので、そ