大谷に対するロバーツ監督の苦言を、韓国メディアも驚きを持って報じている(C)Getty Images「オオタニを批判するなんて…それも1分間で2度も」--韓国メディア『OSEN』が現地時間8月12日に、こう驚きをもって報じたのは、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督による珍しい大谷翔平に対する苦言だった。その背景には、チームが直面する危機感が色濃く反映されていると、同メディアは伝えた。【動画】ロバーツ監督が苦言を呈した大谷翔平