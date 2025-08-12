身近に無礼な人がいたらどう対応するべきか。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「無礼な人に遭遇したとき、怒りを爆発させて同じ土俵に上がるのが一番損な選択だ。『相手が気を悪くしたらどうしよう』と一切悩まずに、どんなことをいわれても聞き流して、なるべく距離をおいて深く関わらないようにするといい」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iS