全国高校野球選手権大会の大会本部は12日、広陵（広島）の辞退で2回戦が不戦勝となった津田学園（三重）が、試合が組まれていた14日の第3試合終了後に甲子園で1時間、練習すると発表した。津田学園は7日に1回戦を突破。3回戦は17日の見込みで、試合間隔が空くことになる。