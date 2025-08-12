【モデルプレス＝2025/08/12】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が8月11日、自身のInstagramを更新。3歳の娘との親子写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】志田友美「表情が最高」と話題の3歳娘顔出し2ショット◆志田友美、3歳娘との親子写真披露志田は「いい写真〜 最後が1番好きです」と写真撮影の仕上がりへの満足感を表明。「今回もいい写真ばっかりだからまた載