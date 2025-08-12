◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子フリーが行われ、22年GPファイナル女王でSP5位の三原舞依（シスメックス）は127・79点をマークし、合計188・77点で3位となった。「ジュピター」に乗って滑り始め、冒頭の3回転フリップ―ダブルアクセルの連続ジャンプを着氷。次々とジャンプを降りていき、後半の3連続ジャンプも着氷する。終盤のロングスパイラルでも観衆