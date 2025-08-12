元ニッポン放送でフリーアナウンサーの五戸美樹（39）が12日、自身のインスタグラムで、2日に慢性腎不全のため死去した元ニッポン放送アナウンサーの栗村智（くりむら・さとる）さんを追悼した。五戸アナは「ニッポン放送時代の大先輩、栗村智アナウンサーがお亡くなりになりました」と書き出し、「長い間闘病されていましたが、そうとは感じさせないお元気な姿が印象的で、まだ信じられません。プロ野球中継、そして競馬実況