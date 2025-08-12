▲ （左から）福山雅治、有村架純8月11日、東京都内で映画『ブラック・ショーマン』の完成報告会が行われ、主演の福山雅治と有村架純、田中亮監督が出席した。福山は、自身初となるダークヒーロー役の役作りとマジックの練習について語った。本作は、東野圭吾氏のミリオンセラー小説を映画化したミステリーエンターテインメントである。福山は、元マジシャンでありながら金に汚く、息を吐くように嘘をつく主人公・神尾武史を演じる